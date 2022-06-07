По словам сержанта, баня у бойцов раз в неделю или и того реже.

Военный Олег, который служит по контракту в 128-й бригаде, рассказал о "спартанских" условиях на фронте.

Его комментарий обнародовала страница Закарпатской 128-й бригады в Facebook.

"На этой позиции недавно, раньше был на другой точке, которую постоянно обстреливали. Русские стояли в полутора километрах и били прямой наводкой из танка, стреляли из РПГ и пулеметов. Сейчас если снаряд или мина падают за 300 метров или дальше, то даже не обращаешь внимания, потому что там были "приходы" из пушек или танков за 70 метров. Тогда действительно страшновато! Падаешь, где есть, а потом ползешь в окопы, если уцелел", - говорит Олег.

Боец имеет звание сержанта и рассказывает о тяжелых условиях на передовой.

"Спим в блиндажах, которые сами выкопали, горячая еда раз в сутки, баня раз в неделю или и того реже – в зависимости от того, удастся ли выехать на несколько часов в населенный пункт", - отметил Олег.

Воин к русским относится следующим образом:

"Непреодолимого желания убивать нет. Но как только появится возможность, буду стрелять на поражение. Это враг. Пусть его обманули или силой пригнали в Украину, он либо уйдет сам, либо его вынесут. Третьего не дано!".

Ранее военный из 128-й бригады Сергей рассказал о том, как в первые дни полномасштабного вторжения они расстреливали из ПТРК целые колонны российской бронетехники.

Успехи 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады: главное