В частности, авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения противника.

За сутки украинские войска поразили десятки районов сосредоточения оккупантов, их пункты управления и позиции войск. Кроме этого, наши защитники отбили атаки русских в районах 13 населенных пунктов

В сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6:00 сообщается, что авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения противника, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, украинские ракетчики и артиллеристы поразили 3 пункты управления, 2 позиции российских ракетных войск и артиллерии и 8 районов сосредоточения живой силы оккупантов.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенного пункта Гряниковка Харьковской области", - рассказали в Генштабе.

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Кроме того, украинские защитники и защитницы отбили атаки врага в районах Стельмаховки на Луганщине и Спорного, Роздоловки, Веселого, Бахмута, Клещиевки, Майорского, Водяного, Невельского, Красногоровки, Марьинки и Пречистовки на Донбассе.

Война в Украине: последние новости

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что несмотря на то, что на Западе считают, что в войне РФ против Украины время на стороне Киева, затягивать ее никто с украинской стороны не собирается.

По словам президента Зеленского, Россия собирает силы для очередной эскалации, мир должен остановить российскую агрессию. Он подчеркнул, что сейчас делается все для того, чтобы "хозяевам России" стало понятно, что ни одна их эскалация им не поможет. Арестович же сообщил, когда может быть новый массированный удар РФ по Украине.

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