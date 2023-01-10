Враг пытается избежать репутационных потерь.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия начала все чаще запускать ракеты по Украине из акватории Азовского и Каспийского морей, поскольку их ракеты не долетают до целей, а падают на головы самих же россиян. Таким образом РФ пытается избежать репутационных потерь.

В эфире телеканала "FREEДОМ" он подчеркнул, что речь идет не только о ракетах Х-101 и Х-555, которые оккупанты запускают с Каспия.

"Очевидно, что враг не хочет репутационных потерь и на Западе, и для собственного народа. Чтобы было видно, что "самое совершенное" и "самое дорогое" российское оружие падает на головы своих граждан, падает в Каспийское море. Также ракеты, которые пускают с бомбардировщиков Ту-22М, они чаще запускают именно с акватории Азовского моря. Это делается, чтобы "спрятать концы в воду". Упала, так упала, у нас еще есть ракеты. Поэтому иногда бывает, что ракеты падают не просто в Каспийское море, а в жилые дома самих россиян. С чем мы их и поздравляем", – объяснил Игнат.

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Падение российских ракет на территории РФ

31 декабря, когда Россия устроила массированный обстрел территории Украины, одна из выпущенных ракет не долетела до цели и упала в пределах государства-агрессора. Она приземлилась на территории Волгоградской области.

30 декабря в Руднянском районе Волгоградской области России упала ракета оккупантов. Визуально обломки напоминают части ракеты из семейства Х-101 / Х-102-AS-23 KODIAK. Именно это вооружение вместе с "Калибрами" и Х-22 активно применяется рашистами при обстрелах Украины.

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