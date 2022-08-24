В течение шести месяцев украинские силы потопили 15 российских судов на 82 млн. долларов.

С начала полномасштабного вторжения в Украину оккупанты потеряли 12 142 единиц техники стоимостью 16,56 млрд долларов без учета ракет.

Об этом сообщает Forbes Украина.

Список самых крупных потерь врага выглядит следующим образом:

1. Флагман Черноморского флота – ракетный крейсер "Москва" стоимостью 750 млн долларов, который в середине апреля был затоплен украинскими ракетами "Нептун";

2. Десантный самолет Ил-76 за 86 млн долларов, который силы ПВО сбили в конце февраля в небе над Васильковом Киевской области.

Также на острове Змеиный и в окрестных водах Украина уничтожила российскую технику и суда на 165 млн дол. В частности, восемь зенитных комплексов типов "Тор", "Панцирь" и "Стрела" стоимостью свыше 100 млн дол.

В течение шести месяцев украинские силы потопили 15 российских судов на 82 млн. долларов.

Россия потеряла 234 самолета на 5,3 млрд долл. – это стало самой весомой частью (32,1%) в общих потерях армии РФ.

Взрывы на военном аэродроме Саки в Крыму 9 августа, к которым Киев официально не подтверждал свою причастность, мгновенно уничтожили девять военных самолетов РФ. Это стало самой большой потерей авиации РФ в сутки со времен Второй мировой.

Среди уничтоженной авиатехники – истребители Су-30СМ и разведчики Су-24МР ориентировочно на 230 млн долларов.

Как пишет издание, зафиксированный огромный уровень потерь российской армии в течение первых пяти недель показывает, что отступление из-под Киева, Чернигова и северного направления было не "перегруппировкой" или "жестом доброй воли", а безальтернативным вариантом, чтобы избежать разгрома.

Стоимость уничтоженной техники уменьшается со временем из-за истощения российской армии и сокращения участков фронта, где ведется наступление.

Forbes не включал в оценку потерь стоимость ракет, выпущенных Россией по Украине, или которые были сбиты, ведь их точное количество подсчитать сложно.

Наибольшие потери оккупанты понесли в первую неделю агрессии – тогда Украина уничтожила технику врага на 2,2 млрд долларов.

Потери врага:

Согласно данным Генштаба по состоянию на 24 августа ВСУ ликвидировали 45 тыс. 700 противников.

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес сообщил, что общие потери России вместе с дезертирами составили более 80 тысяч оккупантов.

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