Продвижение противников в Украине за неделю можно измерять в метрах, поделился глава Минобороны Великобритании.

За время полномасштабного вторжения в Украину потери России составили более 80 тысяч оккупантов.

В общее число потерь в Украине вошли ликвидированные и раненые захватчики, а также дезертиры, рассказал глава Минобороны Британии Бен Уоллес, пишет The Guardian.

"Мы в основном принимаем данные о российских потерях, которые составляют – если объединить погибших, раненых, дезертиров – более 80 тысяч человек из их вооруженных сил. Это 80 тысяч за шесть месяцев по сравнению с 15 тысячами, которые они потеряли за десять лет в Афганистане", – отметил чиновник.

Министр добавил, что по сведениям британской разведки, продвижение оккупантов в украинском государстве на протяжении недели можно измерять в метрах.

"Я говорил со своими начальниками разведки сегодня утром, перед тем как выступить, вы знаете, продвижение России можно измерить в метрах в неделю, а не в милях…", – добавил глава Минобороны.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля без объявления войны вторглись в Украину. Вооруженные силы Украины дают оккупантам достойный отпор.

В Генштабе ВСУ сообщали, что по состоянию на 24 августа на нашей земле уже ликвидировали 45 тыс. 700 противников и, в частности, 1 тыс. 924 вражеских танка.

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