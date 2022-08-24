На эти средства будут приобретены системы ПВО, артиллерийские системы и беспилотники.

Президент США Байден в честь Дня Независимости объявил о рекордном пакете военной помощи Украине на почти три миллиарда долларов

Соответствующий документ обнародовали на сайте Белого дома.

Шесть месяцев непрерывных нападений лишь укрепили гордость украинцев за себя, за свою страну и за тридцать один год независимости [...] В рамках обязательства поддерживать народ Украины я с гордостью объявляю о крупнейшем на сегодняшний день транше помощи в области безопасности – говорится в сообщении.

Отмечается, что рекордный пакет военной помощи включает системы ПВО, артиллерийские системы и боеприпасы, беспилотные авиационные комплексы и радары. В каком-то количестве и когда приедет – пока не разглашается.

Как информирует АВС News, в отличие от большинства предыдущих пакетов, новое финансирование в основном направлено на то, чтобы помочь Украине обеспечить среднесрочную и долгосрочную оборонную позицию.

В частности, туда войдут боевые дроны Puma и ScanEagle, которые помогут ВСУ первыми фиксировать противника и уничтожать точными ударами как днем, так и ночью.

Ранее мы сообщали, что США готовят новый пакет военной помощи для Украины в размере 1 миллиард долларов. В частности, он предусматривает дополнительные боеприпасы для HIMARS и 1000 Javelin и сотни противотанковых систем AT4.

Вас также могут заинтересовать новости: