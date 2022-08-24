За сутки враг потерял немало военной техники / УНИАН

За минувшие суткиукраинские военные ликвидировали еще 150 российских оккупантов. Враг потерял еще один вертолет и два БПЛА.

Как сообщает Генштаб ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 45 тыс. 700 человек.

Также враг потерял:

  • 1 тыс. 924 (3 в сутки) танк,
  • 4 тыс. 243 (5 в сутки) боевых бронированных машин,
  • 1 тыс. 036 (3 в сутки) артиллерийские системы,
  • 266 реактивных систем залпового огня,
  • 147 (1 за сутки) средств ПВО,
  • 234 самолета, 199 (1 в сутки) вертолетов,
  • 819 (2 за сутки) БПЛА оперативно-тактического уровня,
  • 196 крылатых ракет, 15 кораблей / катеров,
  • 3 тыс. 160 (10 в сутки) единиц автомобильной техники и автоцистерн,
  •  99 единиц спецтехники.

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Ранее УНИАН уже сообщал, что соагрессор Лукашенко поздравил украинцев с Днем Независимости и цинично пожелал "мирного неба".

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