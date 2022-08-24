За минувшие суткиукраинские военные ликвидировали еще 150 российских оккупантов. Враг потерял еще один вертолет и два БПЛА.
Как сообщает Генштаб ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 45 тыс. 700 человек.
Также враг потерял:
- 1 тыс. 924 (3 в сутки) танк,
- 4 тыс. 243 (5 в сутки) боевых бронированных машин,
- 1 тыс. 036 (3 в сутки) артиллерийские системы,
- 266 реактивных систем залпового огня,
- 147 (1 за сутки) средств ПВО,
- 234 самолета, 199 (1 в сутки) вертолетов,
- 819 (2 за сутки) БПЛА оперативно-тактического уровня,
- 196 крылатых ракет, 15 кораблей / катеров,
- 3 тыс. 160 (10 в сутки) единиц автомобильной техники и автоцистерн,
- 99 единиц спецтехники.
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
Ранее УНИАН уже сообщал, что соагрессор Лукашенко поздравил украинцев с Днем Независимости и цинично пожелал "мирного неба".