Особенно "горячо" оккупантам было на Донецком направлении.

За минувшие суткиукраинские военные ликвидировали еще 150 российских оккупантов. Враг потерял еще один вертолет и два БПЛА.

Как сообщает Генштаб ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 45 тыс. 700 человек.

Также враг потерял:

1 тыс. 924 (3 в сутки) танк,

4 тыс. 243 (5 в сутки) боевых бронированных машин,

1 тыс. 036 (3 в сутки) артиллерийские системы,

266 реактивных систем залпового огня,

147 (1 за сутки) средств ПВО,

234 самолета, 199 (1 в сутки) вертолетов,

819 (2 за сутки) БПЛА оперативно-тактического уровня,

196 крылатых ракет, 15 кораблей / катеров,

3 тыс. 160 (10 в сутки) единиц автомобильной техники и автоцистерн,

99 единиц спецтехники.

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Ранее УНИАН уже сообщал, что соагрессор Лукашенко поздравил украинцев с Днем Независимости и цинично пожелал "мирного неба".

Вас также могут заинтересовать новости: