Российские военные недисциплинированы, в армии царит низкий моральный дух.

Российские военные не хотят выполнять приказы своего руководства. Оккупантам не дают отступать, на фронте их контролируют "заградительные отряды", а дезертиров могут расстрелять.

Как сообщается в новом отчете от разведки Минобороны Британии, тактика отстрела дезертиров может свидетельствовать о низком уровне подготовки военных, о низком моральном духе и недисциплинированности российских войск.

"Из-за низкого морального духа и нежелания воевать российские войска, вероятно, начали разворачивать "заградительные войска" или "подразделения блокирования". Эти подразделения угрожают расстрелять собственных солдат, которые отступают", - говорится в сообщении.

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Кроме этого разведка информирует, что недавно российские генералы хотели, чтобы их командиры применили оружие против тех, кто не хочет воевать. Более того, дезертиров разрешили убивать после предупреждения о недопустимости отступления. Генералы РФ хотят, чтобы военные держались на позициях под страхом смерти.

Проблемы в армии РФ

Сегодня стало известно, что у России возникли проблемы с поставкой тяжелой военной техники. Разведка Британии установила, что в середине октября страна-агрессор теряла более 40 единиц бронетехники в день. Кроме этого, в РФ продолжают скрытую мобилизацию, что вызывает недовольство среди граждан. Поэтому власть уже готовится к протестам.

В Генштабе также сообщили, что за минувшие сутки ВСУ отбили атаки оккупантов около 6 населенных пунктов и нанесли по врагу 21 удар. Под поражение попали 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны противника.

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