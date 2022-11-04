В ОК подчеркнули, что расстановка сил в море может измениться очень быстро и пуск ракет станет возможным.

После очередного "хлопка" во временно оккупированном Севастополе и повреждения кораблей Черноморского флота РФ, количество вражеских судов в Черном море существенно сократилось.

Как сообщает ОК "Юг", пока корабельные группировки российского флота состоят из 7 боевых кораблей, но ни одного боеспособного ракетоносителя для боевого дежурства не нашлось.

В ОК подчеркнули, что расстановка сил в море может измениться очень быстро и пуск ракет станет возможным.

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Отметим, украинские подразделения на юге продолжают активные действия, держат инициативу на закрепленных территориях и преимущество в огневом поражении. Россияне, в свою очередь, продолжают оборону, перераспределяют силы и средства, перемещают колонны техники, выставляют бетонные доты, укрепляют существующие рубежи и обустраивают новые.

Война в Украине: взрыв в Севастопольской бухте

Как писал УНИАН, 29 октября во временно оккупированном Россией Севастополе раздались мощные взрывы. Местные паблики сообщили об атаках беспилотниками бухты. Впоследствии стало известно о вероятном повреждении в результате взрыва нескольких кораблей РФ, среди них - фрегат "Адмирал Макаров" и морской тральщик "Иван Голубец".

После этого РФ обвинила Великобританию в причастности к инциденту. Кроме того, россияне заявили о выходе из зернового соглашения, которое предусматривает поставки украинского зерна из портов Черного моря, назвав атаку причиной этого решения. Украинская сторона подчеркивала, что в РФ планировали выход из "зерновой сделки" раньше, а взрывы просто использовали как повод.

Уже 2 ноября передумала прекращать свое участие в "зерновом соглашении".

В Сети появились спутниковые снимки, на которые попал русский фрегат типа "Адмирал Григорович" – "Адмирал Макаров". Есть предположение, что судно пришвартовали в порту Севастополя таким образом, чтобы устранить имеющиеся повреждения.

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