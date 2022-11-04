Также известно, что за сутки противник нанес 4 ракетных и 28 авиационных ударов по территории Украины.

За сутки украинские воины нанесли по врагу 21 удар. Также Вооруженные силы Украины отбили атаки российских оккупантов в районах шести населенных пунктов.

Как сообщает Генштаб ВСУ, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили пункт управления врага, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, станцию радиоэлектронной разведки, минно-взрывные заграждения и другие важные военные объекты противника.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменское, спорное, Марьинка, Новомихайловка, Водяное и Павловка Донецкой области. Авиация Сил обороны в течение минувших суток нанесла по врагу 21 удар. Под поражение попали 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны противника. Наши силы ПВО сбили 3 БпЛА "Shahed-136", - говорится в сообщении.

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Также известно, что за сутки противник нанес 4 ракетных и 28 авиационных ударов по территории Украины. Пострадали около 30 населенных пунктов Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской и других областей.

"Сохраняется угроза нанесения новых ударов и применения ударных БпЛА. В частности, с территории Республики Беларусь", - добавили в Генштабе.

Между тем на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины. На других направлениях враг совершал обстрелы.

На Северском направлении оккупанты били из минометов и ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Волфино Сумской области. Также захватчики применили ударные БпЛА. На Слобожанском направлении враг обстреливал из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Стельмахівка, Берестовое, Білогорівка, Ветеринарное, Гатище, Чугуновка и Уды.

В Генштабе также сообщили, что на Купянском и Лиманском направлениях российские захватчики атаковали из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Мясожаровка, Звановка, Раздоловка, Северск, Верхнекаменское, Серебрянка, Новоегоровка и Ямполевка.

Тем временем на Бахмутском направлении противник стрелял из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Бахмут, Андреевка, Клещеевка, Озаряновка, Курдюмовка, Майорск, Иванград, Соледар, Опытное и Зеленополье, а на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Александрополь, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Невельське и Первомайское.

На Новопавловском направлении российские оккупанты проводили обстрелы из всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Пречистовка, Водяное, Павловка, Времевка и Великая Новоселка. Тем временем на Запорожском направлении оккупанты били из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Васильевка, Дорожнянка, Новоандреевка, Ольговка, Щербаки и Малые Щербаки.

На Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более 25 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. Кроме того, враг продолжал воздушную разведку. Активно задействовал БпЛА, совершил до тридцати вылетов.

Война в Украине: новые потери РФ

Как сообщал УНИАН, на юге ВСУ нанесли мощные удары по российским объектам. Украинские военные выполнили 167 огневых задач. Кроме этого, защитники нашей страны уничтожили наблюдательный пункт россиян на Донетчине.

Как отметили аналитики ISW, рашисты столкнулись с серьезными проблемами в Украине. Параллельно со значительными потерями личного состава, российская армия не может наладить поставка тяжелой военной техники.

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