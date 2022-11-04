Недовольных россиян много в Приморском крае.

Россия готовится к протестам в Приморском крае. Жители страны-агрессора недовольны мобилизацией.

Как сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины, власти Приморского края вынуждены ужесточать полицейский режим. Аналитики Института изучения войны (ISW) также считают, что из-за скрытой мобилизации в РФ растет количество недовольных и возмущенных россиян.

Так, в Приморском крае уже вводят дополнительные меры безопасности и ужесточают полицейский режим. По информации Генштаба, в российском городе Владивосток власти готовятся к возможным протестным проявлениям среди местного населения. Россияне недовольны проведением мобилизации. Кроме этого, люди уже видят потери среди представителей региона на войне РФ против Украины.

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Как считают аналитики ISW, Министерство обороны России продолжает скрытую мобилизацию под видом формирования добровольческих подразделений. Эксперты привели информацию, которую вчера сообщил заместитель начальника Генштаба Украины Алексей Громов: российские чиновники продолжают скрытую мобилизацию, несмотря на объявленное завершение частичной мобилизации. По его словам в РФ продолжают искать добровольцев, на войну могут взять даже мужчин с официальным статусом человека с инвалидностью.

Российские чиновники в Республике Карелия и Кабардино-Балкарской Республике все еще выписывают повестки о мобилизации, добавили аналитики. Также отмечается, что в РФ продолжаются проблемы с размещением "мобиков".

"Российские источники сообщили, что мобилизованный персонал продолжает не проходить обучение, оборудование и поставки. 2 ноября российский источник сообщил, что мобилизованные в Пскове болеют, голодают и спят на улицах. Российские военные также продолжают сталкиваться с проблемами хулиганства среди мобилизованных. Российский источник сообщил, что российская военная полиция обратилась в МВД России за помощью в наведении порядка после того, как более 350 пьяных и беспорядочно мобилизованных прибыли на вокзал в Белгородской области. Российские военные вероятно и в дальнейшем будут сталкиваться с проблемами размещения и привлечения новомобилизованного персонала. Российские военные вряд ли повысят качество подготовки своего личного состава, несмотря на предложения по этому поводу", - сообщили эксперты.

На фоне всех этих проблем в РФ растет число недовольных. Так называемая частичная мобилизация уже привела к протестам в Ульяновске, где 2 ноября начали бунтовать "мобики", которым не платят обещанные деньги.

Мобилизации в РФ: последние новости

2 ноября УНИАН уже сообщал, что в РФ мужчинам продолжают поступать повестки несмотря на заявления Шойгу. Как отмечал эксперт Александр Коваленко, Путин просто забросает фронт "мобиками", но ситуацию это не спасает. У многих российских подразделений потери в личном составе достигли уже более 60%, сообщил обозреватель.

3 ноября в Генштабе рассказали, что мобилизованные русские пытаются избежать попадания на фронт любым способом. Уже известно о случаях бегства из воинские части и даже самоубийства.

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