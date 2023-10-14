Авиация 12 раз ударила по скоплению россиян и их техники, а также по возведенному оккупантами мосту.

За прошедшие сутки украинские войска ударили по российским позициям, уничтожив вражеский склад боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы и технику. Также удалось сбить российский штурмовик.

Как сообщает Генштаб ВСУ, в течение суток украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян, а также по возведенному оккупантами мосту. Кроме того, украинские защитники уничтожили российский штурмовик Су-25 и беспилотник оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

За сутки ракетные войска ударили по пункту управления, району скопления российских военных и их технике, складу боеприпасов и станции радиоэлектронной борьбы россиян.

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В то же время, в Генштабе также подчеркнули, что Россия продолжает терроризировать мирные населенные пункты, нанося ракетные и авиационные удары, а также осуществляя обстрелы из реактивных систем залпового огня.

Так, 13 октября кремлевские террористические войска цинично нанесли ракетный удар по детскому дому творчества в центре города Покровск Донецкой области. В результате прицельного попадания получили ранения более 20 гражданских лиц, частично разрушены два административных здания.

Всего российские террористы нанесли 3 ракетных и 59 авиационных ударов, а также совершили 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и мирных населенных пунктах. В результате этих атак есть погибшие и раненые гражданские, также разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Удар по Покровску

Как сообщал УНИАН, во время вчерашней утренней атаки на Покровск Донецкой области оккупанты также попали и здание управления социальной защиты населения, где находилось более 50 человек. Известно об одном погибшем и десятках раненых в результате ударов.

По предварительным данным, российские захватчики атаковали город двумя ракетами из ОТРК "Искандер-М".

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