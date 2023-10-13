Всего во время атаки подверглись разрушениям два здания.

Во время утренней атаки на Покровск Донецкой области российские захватчики попали в здание управления социальной защиты населения, где находились люди.

Об этом сообщает "Донбасс Реалии" со ссылкой на начальницу управления соцзащиты Покровского городского совета Ирину Бонзюх. По ее словам, в момент атаки в здании находился 51 человек, их успели вывести на первый этаж после первого ракетного удара по городу.

Уже через несколько минут прилетела вторая ракета. Известно, что во время аварийно-спасательных работ из-под завалов достали трех человек.

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Удар по Покровску 13 октября: что известно

Сегодня утром и. о. начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз сообщил о ракетной атаке по городу. Днем было известно о гибели по меньшей мере одного человека, еще 13 получили ранения.

В полиции Донецкой области сообщили о повреждении двух административных зданий. По предварительным данным, российские захватчики около 8:30 атаковали город двумя ракетами из ОТРК "Искандер-М".

Предварительная правовая квалификация военного преступления - часть 3 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и статья 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

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