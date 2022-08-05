Снаряд ВСУ попал прямо в окоп к российским военным.

53-я бригада имени Владимира Мономаха обучила российских оккупантов окопным танцам.

На кадрах видно, как снаряд ВСУ попадает прямо в окоп к российским военным.

Вследствие удара некоторым рашистам удалось убежать подальше, а один оккупант, который был ближе всех к взрыву, перевернулся на бок и начал буквально "танцевать".

Война в Украине: актуальные данные

Россияне сосредоточились на захвате Соледара и Бахмута. В течении 4 августа враг вел штурм на Бахмутском направлении, однако он был неудачным. На Авдеевском направлении бои продолжаются.

На Краматорском направлении шли стрелковые бои.

По мнению экспертов из Института изучения войны, Украина впервые перехватила стратегическую инициативу и заставляет Россию перераспределять силы и менять приоритеты усилий.

Оккупанты, похоже, покинули Славянск и Северск. Реагируя на контрнаступательные действия ВСУ в Херсонской области, противник начал перебрасывать технику в оккупированный Крым.

Не прекращаются обстрелы и ракетные удары россиян по украинским городам. Под огонь оккупантов снова попала Днепропетровская область, Одесса, Запорожье и Николаев, а также Харьков.

С начала полномасштабного вторжения России ВСУ ликвидировали уже 41 500 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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