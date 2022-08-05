Ликвидированы 6 командиров и 5 сопровождавших рядовых солдат.

Украинские военные уничтожили два автомобиля с российскими оккупантами, которые возвращались с совещания.

Об этом в Telegram сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Военный ВСУ показал яркие кадры "денацификации" вражеского транспорта. По данным Штефана, в автомобилях на момент удара находились российские командиры.

Ликвидированы 6 командиров и 5 сопровождавших рядовых солдат.

"Рашн командир ехали с совещания. А в это время их ждали наши славные казаки. 6 командирен и 5 зольдатен официально денацифицировались и демилитаризировались. Слава Украине и ее воинам", – написал Штефан.

На кадрах видно, как снаряд ВСУ попадает точно в автомобили по ходу движения.

Вследствие удара первая машина мгновенно разрывается на части, вторая - переворачивается и в задымленном состоянии еще какое-то время движется по инерции.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне сосредоточились на захвате Соледара и Бахмута. В течении 4 августа враг вел штурм на Бахмутском направлении, однако он был неудачным. На Авдеевском направлении бои продолжаются.

На Краматорском направлении шли стрелковые бои.

По мнению экспертов из Института изучения войны, Украина впервые перехватила стратегическую инициативу и заставляет Россию перераспределять силы и менять приоритеты усилий.

Оккупанты, похоже, покинули Славянск и Северск. Реагируя на контрнаступательные действия ВСУ в Херсонской области, противник начал перебрасывать технику в оккупированный Крым.

Не прекращаются обстрелы и ракетные удары россиян по украинским городам. Под огонь оккупантов снова попала Днепропетровская область, Одесса, Запорожье и Николаев, а также Харьков.

С начала полномасштабного вторжения России ВСУ ликвидировали уже 41 650 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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