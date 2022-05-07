Ракета попала в инфраструктурный объект, информация о пострадавших уточняется.

Русские захватчики нанесли ракетный удар по городу Карловка в Полтавской области: ракета попала в инфраструктурный объект.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"Российский враг ударил ракетами по Карловке – прилет в объект инфраструктуры. Информацию о разрушениях и пострадавших уточняем", - отметил Лунин.

Информацию об обстреле подтвердил и мэр Полтавы.

"Во время сегодняшней тревоги рано утром ракета ударила по Карловке Полтавской области. "Прилет" попал в объект инфраструктуры. На месте работают специалисты", - сообщил Александр Мамай.

По состоянию на 10:25 глава Полтавской областной военной администрации уточнил, что жертв и пострадавших в результате вражеского удара по инфраструктуре в Карловке нет.

"Пожар уже ликвидирован. Взрывной волной повреждены оконные стекла в зданиях, расположенных неподалеку", - написал Дмитрий Лунин.

Напомним, в Харьковской области в ночь на 7 мая в результате обстрела войск Российской Федерации было уничтожен Национальный литературно-мемориальный музей Григория Сковороды в селе Сковородиновка. Снаряд влетел под крышу старинного поместья, вспыхнул пожар. Огонь охватил все помещения музея.В результате обстрела был ранен 35-летний сын директора музея – он этой ночью охранял помещение.

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