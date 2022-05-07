В результате обстрела был ранен 35-летний сын директора музея – он этой ночью охранял помещение.

В Харьковской области в ночь на 7 мая в результате обстрела войск Российской Федерации был уничтожен Национальный литературно-мемориальный музей Григория Сковороды в селе Сковородиновка.

Об этом сообщили в Facebook поселкового совета Золочева.

В результате ракетного удара рашистов вспыхнул сильный пожар.

Снаряд влетел под крышу старинного поместья, вспыхнул пожар. Огонь охватил все помещения музея, сообщило "Суспільне" со ссылкой на председателя Золочевской общины Виктора Коваленко.

В результате обстрела был ранен 35-летний сын директора музея – он этой ночью охранял помещение. Мужчину вытащили из-под завалов, медики диагностировали у него травму ноги и отправили в больницу.

Справка УНИАН. Музей расположен в с. Сковородиновка. В имении XVIII века, где последние годы своей жизни работал и возле которого был похоронен Григорий Сковорода.

Этой зимой в Украине на государственном уровне должны отмечать 300-летие со дня рождения украинского философа.

Как сообщал УНИАН, ранее во временно оккупированном Мелитополе российские оккупанты захватили городской краеведческий музей. Местные предатели "помогли" врагу найти место, где хранится скифское золото.

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