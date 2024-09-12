Группировки в Крыму и прочая инфраструктура остается на "голодном пайке".

Группировка российских военных в оккупированном Крыму имеет огромные проблемы с обеспечением из-за состояния Керченского моста и фактического уничтожения паромной переправы.

"Враг вынужден что-то делать, потому что его войска в Крыму остаются без топлива, без боеприпасов", - заявил военно-морской эксперт, обозреватель журнала Defense Express, научный сотрудник Национального военно-исторического музея Украины, капитан I-го ранга в отставке Владимир Заблоцкий в интервью OBOZ.UA

По его словам, паромная переправа через Керченский пролив фактически заблокирована. Захватчикам приходится принимать беспрецедентные меры для охраны незаконно построенного Крымского моста. При этом снабжение морем опасно, а железная дорога, которую россияне построили из Ростова на оккупированную территорию юго-востока Украины, не доходит до полуострова.

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"Следовательно, группировка в Крыму и другая инфраструктура остается на "голодном пайке", - поделился оценкой Заблоцкий.

Он добавил, что захватчики используют ресурсы "вагонными нормами" и главную роль в этом играет именно Керченский мост.

"Железная дорога моста - это про войско. Оккупационная армия воюет вагонными нормами, тратит огромное количество боеприпасов. К тому же нужно еще и продовольствие, чтобы кормить этих "зеленых человечков" и остальное необходимое", - пояснил эксперт.

Разрушение Керченского моста - что известно

Недавно партизанское движение АТЕШ сообщило о разрушении конструкций элементов Керченского моста. Объект требует экстренного ремонта, поскольку некоторые конструкции уже начать осыпаться, но никто не уделяет мосту должного ухода и в результате полученных повреждений происходит деградация конструкционных элементов моста.

Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук предположил, что, если это действительно так, могла произойти перегрузка сооружения.

"Враг не может себе позволить в полном объеме использовать этот объект, а основная логистика лежала на железнодорожной паромной переправе, которая сейчас не работает. Честно говоря, выбор у врага небольшой - дополнительно нагрузить этот печально известный мост", - сказал Плетенчук.

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