'Доживает свои дни': АТЕШ заявил о разрушении Крымского моста (фото)

Отношение к его состоянию становится все более пренебрежительным, никто не уделяет ему должного внимания, отмечают партизаны.

Партизанское движение АТЕШ сообщило о разрушении конструкций элементов Керченского моста.

Как сообщили в Telegram движения, Крымский мост нуждается в экстренном ремонте, поскольку некоторые конструкции уже начать осыпаться. Никто не уделяет мосту должного ухода.

"Керченский мост доживает свои дни. Агент АТЕШ разведал Крымский мост, и сообщил, что он нуждается в экстренном ремонте. Вследствие полученных повреждений происходит деградация конструкционных элементов моста, что приводит к осыпанию его отдельных частей. Отношение к его состоянию становится все более пренебрежительным, никто не уделяет ему должного внимания", - отмечает АТЕШ. Видео дня

Также партизаны отметили, что количество комплексов ПВО в Крыму продолжает уменьшаться, что делает мост еще более уязвимым. Движение продолжает наблюдение за стратегически важными объектами на полуострове и сообщает важные данные для планирования дальнейших операций.

Интересные новости о Крымском мосте - что уже сообщалось

Как сообщал УНИАН, недавно военно-политический обозреватель Александр Коваленко оценил данные о размещении на Крымском мосту зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1".

Аналитик отметил, что по этому поводу есть несколько интересных уточнений. Первое - это уникальное вражеское оружие "Панцирь-С1М", поскольку пока оно не является серийным изделием. Второй момент - этот "Панцирь-С1М" представляет собой выставочный образец, который предлагался в основном на экспорт в "жаркие" страны, поэтому у него специфический пустынный камуфляж.

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