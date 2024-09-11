В Черном море есть субмарина-ракетоноситель, которая, скорее всего, охраняет базу противника в Новороссийске.

Недавно мониторинговые каналы заявили, что незаконно построенный РФ так называемый Крымский мост разрушается и требует ремонта - представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук предположил, что, если это так, могла произойти перегрузка сооружения.

"Враг не может себе позволить в полном объеме использовать этот объект, а основная логистика лежала на железнодорожной паромной переправе, которая сейчас не работает. Честно говоря, выбор у врага небольшой - дополнительно нагрузить этот печально известный мост", - сказал Плетенчук в эфире "Еспресо".

Он добавил, что сейчас проверяется информация о возможных разрушениях техногенного характера моста, которая появилась одновременно с данными о том, что увеличилось количество бензовозов, которые там курсируют по Крыму.

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"Конечно, эта информация (о бензовозах - УНИАН) тоже будет проверена неоднократно. Я ее сейчас не могу официально подтвердить, но в виде выводов видим, что опасения врага, видимо, были не беспочвенны. И напоминаю, что опасения эти стали результатом непосредственного огневого воздействия на этот объект во время совместных операций СБУ и ВМС. Поэтому следим за развитием событий, надеемся что и в дальнейшем они будут развиваться закономерно", - подчеркнул спикер.

Он также рассказал, что ситуация в Азово-Черноморском регионе по состоянию на сейчас не изменилась. В частности, в Азовском море вражеских кораблей на дежурстве не зафиксировано, в Черном - есть субмарина-ракетоносец, которая, скорее всего, выполняет задачи по охране базы противника в Новороссийске.

Плетенчук добавил, что ракеты морского базирования типа "Калибр" враг в последнее время применяет во время комбинированных атак по Украине, чтобы создать массовость и нагрузить ПВО Украины. По данным спикера, один из восьми ракетоносителей ЧФ РФ - в ремонте. Практически все боевые единицы сейчас размещаются в Новороссийске, в Крыму остаются суда обеспечения и единицы, которые не смогли самостоятельно покинуть украинский полуостров, или те, которые находятся в ремонте.

Разрушение Керченского моста - детали

Напомним, партизанское движение АТЕШ сообщило о разрушении конструкций элементов Керченского моста. Как сообщили в Telegram движения, Крымский мост требует экстренного ремонта, поскольку некоторые конструкции уже начать осыпаться.

Никто не уделяет мосту должного ухода и в результате полученных повреждений происходит деградация конструкционных элементов моста, что приводит к осыпанию его отдельных частей. Также партизаны отметили, что количество комплексов ПВО в Крыму продолжает уменьшаться, что делает мост еще более уязвимым.

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