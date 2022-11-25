Несовершеннолетние находятся в нечеловеческих условиях, не имеют доступа к медицинским услугам и не учатся. Эвакуацией занимаются правоохранители, военная администрация и волонтеры, однако желающих выехать немного.

В Бахмуте на Донбассе, где продолжаются ожесточенные боевые действия, под огнем пока остается более 300 детей. Правоохранители призывают родителей согласиться на эвакуацию.

Как отметили в полиции Донецкой области, россияне не оставляют попыток захватить город. Только за последнюю неделю оккупанты совершили по меньшей мере 14 массированных ударов по жилому сектору. Есть погибшие и раненые.

В Бахмуте и пригородах сейчас проживают около 15 тысяч человек, из них 306 - дети. Всего в Бахмутском районе остаются более двух тысяч детей (большинство - в Торецкой общине).

Видео дня

Несовершеннолетние находятся в нечеловеческих условиях, не имеют доступа к медицинским услугам и не учатся. Эвакуацией занимаются правоохранители, военная администрация и волонтеры, однако желающих выехать немного.

"Убедительно обращаюсь к родителям: спасите ваших детей. Согласно закону, взрослые обязаны обеспечить детям безопасность и надлежащие условия жизни. Если вы решили оставаться под огнем, то ребенок должен быть эвакуирован в сопровождении одного из родителей или доверенного лица. Полицейские организуют выезд, а власти предоставит бесплатное жилье, обеспечит социальную помощь", - сказал начальник ГУ НП в Донецкой области Руслан Осипенко.

Война в Украине: ситуация в Бахмуте

Сейчас вблизи Бахмута продолжаются ожесточенные боевые действия.

Как рассказывают военные с фронта, земля под Бахмутом полностью покрыта телами оккупантов. Некоторые захватчики имитируют, что погибли, несколько часов прячась за трупами.

Ранее представитель восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что профессиональный "костяк" Вооруженных сил РФ на Авдеевском и Бахмутском направлениях истреблен, идут мобилизованные кадры. Он отметил, что главный план ВСУ на Авдеевском и Бахмутском направлениях – максимально вымотать противника, нанести ему невосполнимые потери.

Вас также могут заинтересовать новости: