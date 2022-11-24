Если говорить лишь об обеспечении армии, то больше всего расходов ушло на использование ракет.

Военные расходы России за 9 месяцев войны достигли примерно $82 млрд, что составляет четверть всего годового бюджета страны.

Как сообщил Forbes, в 2021 году все бюджетные доходы России составляли $340 млрд.

Самыми большими статьями расходов стали обеспечение армии ($28,7 млрд), потерянная техника ($20,8 млрд) и зарплата военным ($15,6 млрд).

Видео дня

Если говорить только об обеспечении армии, то больше всего расходов ушло на использование ракет ($14,1 млрд). По Украине враг выпустил более 4 тыс. ракет, а средняя стоимость одной составляет $3 млн.

Кроме этого на обеспечение артиллерии ушло $6,6 млрд.

Ракетные удары РФ по Украине

15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массовый обстрел энергосистемы Украины с начала войны. Из-за массированной атаки РФ в ряде областей Украины ввели аварийные отключения света.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную ракетную атаку России по Украине и подтвердил, что большинство вражеских ракет были выпущены именно по энергетической инфраструктуре Украины.

23 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине. Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях. Всего российские войска выпустили около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожено.

Во многих регионах произошли аварийные отключения электроэнергии. Также сообщалось об отключении электроэнергии в соседней Молдове.

Вас также могут заинтересовать новости: