Недавно замаскированные вражеские беспилотники сбили в одном из регионов Украины, поделилась руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга.

На сегодня уже есть сбитые дроны, которые российские оккупанты покрасили в темный цвет.

Об этом сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. "Перекрашенные в темный цвет мы уже видели. Сбивание подтвердило, что они используются время от времени. Не все в тех партиях, которые мы фиксировали по атакам в нашей зоне ответственности, окрашены в темный цвет, но, в частности, на Херсонщине на днях мы зафиксировали сбитые "Шахеды" именно такого цвета", - рассказала она.

При этом добавила, что российские оккупанты, очевидно, рассчитывают таким образом усложнить работу мобильных огневых групп. По ее словам, такие группы ориентируются "акустически и с помощью прожекторов" и соответственно им сложнее обнаружить в черном небе черный "Шахед".

Видео дня

Гуменюк также отметила, что пока не зафиксированы российские якобы модернизированные БПЛА, скорость которых в разы будет больше, чем сегодня. "Скоростных мы не фиксировали", - сказала она.

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Как сообщал УНИАН, на днях спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат назвал фейком заявление одного из российских генералов, который заявил, что скорость новых партий "Шахедов", которые якобы использует Россия в Украине, увеличена втрое - вплоть до 800 километров в час. Сегодня БПЛА может разгоняться максимум до 200 км/ч. Игнат отмечал, что пока никаких таких вариантов применения соответствующего типа БПЛА в Украине нет.

Напомним, в ноябре Иран показал свой новый дрон-камикадзе с реактивным двигателем - Shahed-238. При этом и Россия, и сам Иран до сих пор утверждают, что по Украине прилетают созданные в самой РФ ее якобы "собственные" дроны.

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