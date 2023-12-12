Это все "вбросы" российской пропаганды.

Разговоры о якобы модернизированных БПЛА со скоростью до 800 километров в час, которые якобы использует Россия в Украине, то есть фейк. Об этом спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Игорь Игнат сказал в эфире телемарафона, комментируя заявление одного из российских генералов, заявившего, что скорость новых партий шахедов увеличена втрое.

"Эта информация появилась в интервью на рашен пропагандон каналах, где некий дедушка-генерал прочитал новости от иранского оборонпрома, что изобрели "шахед", который имеет реактивный двигатель и достигает скорости 600-800 км. И дедушка уже решил, что такой БПЛА есть в распоряжении России и что они их против нас применяют", - сказал Игнат.

По его словам, этот человек пришел на интервью в генеральской форме и информационное пространство быстро наполнилось такими "вбросами". Игнат отмечает, что пока никаких таких вариантов применения соответствующего типа БПЛА в Украине нет. "Неизвестно вообще собирается ли Иран предоставлять России эти беспилотники и он вообще их изготавливает", - добавил представитель Воздушных сил. Он не исключает, что речь может идти о свиставочном экземпляре.

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Игнат подчеркнул, что если на беспилотник ставят реактивный двигатель, то это уже фактически крылатая ракета. По его словам, стоимость ее изготовления возрастет в десятки раз и изготовление таких изделий будет занимать в разы больше времени, чем производство беспилотников с поршневыми двигателями.

Реактивный двигатель в"Шахеде": что известно

Как сообщал УНИАН, в России заявили о выходе новой версии дронов "Шахед" с реактивными двигателями. Сегодня БПЛА может разгоняться максимум до 200 км/ч.

В ноябре Иран представил свой новый дрон-камикадзе с реактивным двигателем Shahed-238. при этом и Россия, и сам Иран до сих пор утверждают, что по Украине прилетают созданные в самой России ее собственные дроны "Герань", а не иранские "Шахеды".

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что не стоит на слово верить заявлениям россиян о том, что с новым двигателем "Шахеды" будут летать втрое быстрее. Делать какие-то реальные выводы можно будет лишь после того, как такие дроны будут применены. При этом отметил, что если гипотетически россиянам действительно удастся поставить реактивный двигатель на эти беспилотники, это усложнит работу для украинских зенитчиков.

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