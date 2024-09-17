Известно о шести пострадавших в результате попаданий вражеских бомб.

Россияне около 15:00 ударили по Харькову управляемыми авиационными бомбами, среди пострадавших - спасатели, которые ликвидировали пожар. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

"Обстрел Харькова: одно попадание УАБ зафиксировали в лесополосе вблизи торгового центра. К сожалению, ранены четверо спасателей, которые ликвидировали пожар рядом", - написал он.

Перед этим он информировал, что экстренные службы выехали на проверку мест попаданий в городе Харьков и районе. Синегубов отметил, что одно из попаданий в городе - по открытой территории.

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По его данным, враг нанес удар управляемой авиабомбой по с. Черкасская Лозовая Харьковского района. Пока информация о пострадавших не поступала.

Позже глава ОВА добавил, что пострадали двое мужчин 19 и 25 лет. Они в легком и среднем состоянии. Среди травмированных - четверо спасателей.

В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов также сообщил о шести пострадавших от удара вражеского УАБа. Из них четверо - спасатели.

Последние обстрелы Харькова

Харьков почти ежедневно находится под атаками россиян. В частности, в воскресенье, 15 сентября, оккупанты нанесли удар по жилой многоэтажке - туда попала одна из управляемых авиабомб. В результате дом частично разрушен, один человек погиб и более 40 получили ранения. Женщина и мальчик 12 лет - в тяжелом состоянии.

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