В результате удара по Харькову со стороны россиян в одном из районов города повреждена гражданская инфраструктура, сообщил глава Харьковской ОВА.

Российские захватчики в воскресенье, 15 сентября, нанесли удар по Харькову - противники запускали управляемые авиабомбы, уже известно о более 20 пострадавших.

Об атаке сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов. "В Харькове слышны звуки взрывов! Будьте осторожны - враг осуществил повторные пуски УАБов", - написал он.

Позже чиновник добавил, что нанесен удар по жилому многоэтажному дому. "Пожар, разрушения. Информация о пострадавших позже", - подчеркнул мэр.

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Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов написал, что в результате вражеского удара по областному центру Немышлянском районе есть повреждения гражданской инфраструктуры, и уже известно о трех раненых. Потом руководитель ОВА уточнил, что уже есть 25 пострадавших, из них три человека - дети.

Терехов в 16:03 поделился, что известно уже о 28 пострадавших.

На атаку РФ по Харькову уже отреагировал президент Владимир Зеленский и показал фотографии последствий удара по многоэтажке.

"Продолжается спасательная операция в Харькове. Российский удар авиабомбами. Поврежден обычный жилой дом, многоэтажка. Между 9-м и 12-м этажами - пожар и завалы. На данный момент известно о почти 30 раненых, среди них дети. К спасению людей привлечены все службы. Спасибо каждому, кто помогает", - отметил президент в Telegram.

В центре внимания новости Харькова - что уже сообщалось

Россияне уже много раз обстреливали областной центр из различного вооружения. В городе есть много жертв, пострадавших и разрушений.

В частности, 12 сентября российские оккупанты ударили по одному из густонаселенных районов, было два "прилета", повреждения получили более 15 частных домов. В результате атаки пострадали несколько человек.

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