В результате атаки два человека погибли, семеро ранены.

Российские оккупанты атаковали поселок Боровая Харьковской области, есть погибшие и пострадавшие. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его информации, оккупанты ударили по пгт Боровая Изюмского района в 12:40.

"Пострадала 64-летняя женщина, она госпитализирована. Также ранения получил мужчина, данные устанавливаются", - написал он и добавил, что есть также возгорание домов и магазинов.

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Позже глава ОВА заявил, что в Боровой погиб гражданский мужчина, а количество пострадавших возросло до семи.

"Враг применил тактику двойного удара", - подчеркнул Синегубов.

Впоследствии он заявил, что количество погибших увеличилось до двух человек: из-под завалов деблокировали тело женщины.

"Предварительно: враг применил кассетные боеприпасы по жилому кварталу, горит не менее пяти домов", - написал глава ОГА.

Смертельный обстрел села в Донецкой области

Сегодня, 12 сентября, в результате новых обстрелов российскими оккупантами территории Донецкой области четыре человека погибли и восемь получили ранения.

В частности, село Веролюбовка попало под артиллерийский огонь. Один из снарядов прилетел на территорию предприятия, где находились люди. Был уничтожен грузовик с гуманитарной помощью и легковой автомобиль.

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