Также российские оккупационные войска активно выселяют местное население из квартир.

Российские захватчики усиливают репрессии на оккупированных территориях. В частности, проверяют телефоны местных жителей на временно оккупированной территории Луганской области.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления. Отмечается, что в телефонах людей оккупанты копаются, чтобы проверить, ведут ли они диалоги с друзьями и родственниками с подконтрольных Украине территорий.

"Оккупанты усиливают репрессивные меры на временно оккупированных территориях. В частности, на временно оккупированных территориях Луганщины россияне запрещают местным коммуницировать с друзьями и родственниками. Также российские оккупационные войска активно выселяют местное население из собственных квартир и расселяют там своих военных", – добавили в ЦНС.

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Ситуация на оккупированных территориях

Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области россияне увеличили количество рейдов для проверок местных жителей – ищут людей, которые не взяли российский паспорт. Также сообщается о многочисленных случаях лишения свободы жителей города и близлежащих населенных пунктов.

Кроме того, как заявили в Центре нацсопротивления, россияне массово задерживают детей на оккупированных территориях. Родителям угрожают лишением родительских прав и депортацией несовершеннолетних в Россию.

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