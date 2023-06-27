Речь идет о 72 мужчинах и пяти женщинах.

С начала войны российские оккупанты совершили внесудебные казни более 70 украинцев, которых удерживали под стражей на оккупированных территориях Украины.

Как говорится в докладе ООН, исследование включает период с 24 февраля 2022 года по 23 мая 2023 года. "Мы задокументировали казни в общей сложности 77 мирных жителей, которые были произвольно задержаны Российской Федерацией", - заявила глава Миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

Речь идет о 72 мужчинах и пяти женщинах. По меньшей мере еще один задержанный умер "в результате пыток, негуманных условий содержания и/или отказа в необходимой медицинской помощи".

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Богнер отметила,что казни, совершенные россиянами, приравниваются к военному преступлению. При этом, по ее словам с украинской стороны таких казней зафиксировано не было.

Кроме того, за указанный период мисии ООН удалось подтвердить произвольные задержания более 800 украинцев. "Зафиксировано 864 индивидуальных случая (763 мужчины, 94 женщины и 7 мальчиков) произвольного задержания, совершенного Российской Федерацией... многие из которых были приравнены к насильственным исчезновениям", - говорится в докладе и добавляется, что многие украинцы были задержаны в ходе "фильтрации".

Из 864 украинцев, удерживаемых россиянами, ООН смогла задокументировать 178 случаев, из них более 90% подвергались пыткам, говорится в докладе.

В ООН отметили, что оккупанты применяли пытки и жестокое обращение с задержанными украинцами. Большинство опрошенных сотрудниками организации людей заявили, что подвергались пыткам и жестокому обращению, а в некоторых случаях - сексуальному насилию. "Пытки применялись для того, чтобы заставить жертв признаться в помощи ВСУ, принудить их к сотрудничеству с оккупационными властями или запугать тех, кто придерживался проукраинских взглядов", - говорится в докладе.

Военные преступления россиян

О том что россияне проводят внесудебные казни и применяют пытки стало известно почти сразу после начала войны, когда мир ужаснула ситуация в Буче. После этого все заговорили, что российские оккупанты непременно предстанут перед судом за содеянное.

А на днях Украину потрясла новость о том, что во временно оккупированном Бердянске россияне убили двоих украинских подростков. Речь идет о парнях 2006 года рождения Тигране Оганнисяне и Никите Ханганове. Как заявил уполномоченный Верховной Рады Дмитрий Лубинец, произошла внесудебная казнь Россией двух украинских подростков.

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