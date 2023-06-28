Такие циничные задержания являются одним из элементов давления на родителей, которые не хотят оформлять российский "паспорт".

Российские захватчики массово задерживают детей на временно оккупированных территориях. Информацию о несовершеннолетних с проукраинской позицией оккупантам сливают советники директоров "школ по идеологии", придуманных россиянами на захваченных землях.

Как уведомили в Центре национального сопротивления, так россияне, в частности, пытаются давить на родителей, которые отказываются брать паспорта РФ.

"Родителям задержанных угрожают лишением родительских прав и депортацией детей в Россию. Причиной задержаний фактически является борьба с детьми, которые проявляют украинскую позицию. В частности из-за того, что молодежь на временно оккупированных постоянно посещает украинские интернет-ресурсы, в школах ведет споры с учителями относительно действий РФ. Такие циничные задержания являются одним из элементов давления на родителей, которые не хотят оформлять российский "паспорт", – говорится в сообщении.

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Ситуация на оккупированных территориях

На оккупированной территории Херсонской области продолжают выявлять погибших после подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС. Захватчики отказали в эвакуации тем, у кого не было паспортов РФ, что привело к многочисленным жертвам. Только за два дня на захваченной части Херсонщины обнаружили более 60 тел погибших в результате вызванного терактом наводнения.

В то же время на оккупированной Луганщине россияне отправляют людей "на подвал" за звонок родным, находящимся на свободной от захватчиков территории Украины. По словам главы Луганской ОВА Артема Лысогора, ранее оккупанты пытались штрафовать людей, но поскольку у них нет денег, это не сработало.

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