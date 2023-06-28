Также фиксируют многочисленные случаи лишения свободы жителей города и окрестных населенных пунктов.

На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне продолжают террор населения. В Энергодаре враг увеличил количество рейдов для проверок местных жителей.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Отмечается, что происходит это в том числе вследствие провала темпов "паспортизации" на захваченных территориях.

"Россияне увеличили количество рейдов в Энергодаре для проверки местного населения. Во время проверок они ищут местных, не имеющих российского "паспорта". Также в городе фиксируют многочисленные случаи лишения свободы граждан города и окрестных населенных пунктов, с последующими пытками и психологическим давлением, а также отчуждением личного имущества", – говорится в сообщении.

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В ЦНС отмечают, что при задержании оккупанты обвиняли граждан в "антироссийской деятельности" и говорили о "недопустимости распространения проукраинских взглядов".

Война в Украине: что происходит на оккупированных территориях

Россияне массово задерживают детей на временно оккупированных территориях Украины. Причиной является проукраинская позиция несовершеннолетних. Кроме того, это оккупанты используют для давления на родителей, которые не хотят получать российский паспорт.

В то же время на оккупированной Херсонщине всего за два дня обнаружили более 60 тел погибших в результате подрыва российскими войсками плотины Каховской ГЭС. Людей хоронили в братских могилах без каких-либо отметок.

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