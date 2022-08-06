Местных жителей призвали сохранять спокойствие.

Российские захватчики обстреляли Никополь в Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

"Обстрелян город Никополь. Сохраняйте спокойствие", - заявил Евтушенко.

Ранее он сообщил, что "на позиции вышла техника орков". "Возможен обстрел прибрежных территорий (городов, сел, поселков)", - заявлял Евтушенко и советовал придерживаться правила "двух стен или проследовать в бомбоубежище.

Россияне обстреляли Харьков

Также российские оккупанты обстреляли Харьков. По словам мэра города Игоря Терехова, звуки взрывов слышал весь город.

"Звуки взрывов слышал весь Харьков. Предварительно прилетело в Слободской район. Спасатели уже там. Пока информации о пострадавших нет. Надеюсь, что так и будет", - сообщил Терехов.

Как сообщал УНИАН, минувшей ночью обстрелы на Днепропетровщине звучали все время. Россияне попали в два района области - Никопольский и Криворожский.

В частности, по Никополю враг дважды попал из "Градов". В город прилетело 40 реактивных снарядов. Повреждены до 10 частных домов и хозяйственных сооружений.

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