Инцидент произошел 5 января.

На днах, 5 января, в Запорожской области российские военные расстреляли шестерых оккупантов, которые хотели сдаться в плен Силам обороны Украины.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, для поддержания воинской дисциплины и недопущения распространения панических настроений среди личного состава оккупационных войск, которые действуют на Запорожском направлении, противник применил подразделения Росгвардии.

"Так, стало известно, что 5 января вблизи населенного пункта Чистополье было расстреляно шесть человек, которые выразили позицию о сдаче в плен Силам обороны Украины", - сообщили в Генштабе.

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По данным Генштаба, российские войска ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях; а также пытаются улучшить свое тактическое положение на Купянском направлении.

Также сообщалось, что военная разведка прогнозирует новые ракетные атаки РФ по Украине в ближайшие дни.

Кроме того, в СНБО рассказали, что Россия будет собирать дроны-камикадзе на своей территории.

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