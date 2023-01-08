В течение суток россияне нанесли один ракетный и 19 авиационных ударов.

Российские войска ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях; а также пытаются улучшить свое тактическое положение на Купянском направлении. РФ сосредотачивает усилия на захвате Донецкой области в пределах административной границы, однако успеха не имеет.

"В течение суток оккупанты нанесли один ракетный и 19 авиационных ударов. Совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, и по гражданской инфраструктуре", - сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украин.

Отмечается, что остается опасность нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины.

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"На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается неизменной: определенные подразделения вооруженных сил Беларуси и России продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено", - отмечают в Генштабе.

Вместе с тем, противник обстреливает позиции украинских войск и гражданские объекты вдоль всей линии соприкосновения.

На Северском и Слобожанском направлениях огневому поражению подверглись районы четырех населенных пунктов; на Купянском направлении враг также обстрелял районы четырех населенных пунктов.

На Лиманском направлении под огневое влияние оккупантов попали Макеевка, Невское, Кузьмино, Червонопоповка и Дубрава Луганской области; на Бахмутском направлении от обстрелов захватчиков пострадали 10 населенных пунктов на Донбассе; на Авдеевском направлении враг стрелял по четырем населенным пунктам Донецкой области.

На Запорожском направлении противник обстрелял из танков и всего спектра артиллерии районы четырех населенных пунктов Запорожской области; на Херсонском направлении оккупанты не прекращают осуществлять обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В очередной раз под поражение российских реактивных систем залпового огня попал Херсон.

Война в Украине - последние новости

По данным Генштаба, украинская авиация 8 января нанесла 10 ударов по районам сосредоточения российских войск, а также дважды ударила по позициям их зенитно-ракетных комплексов.

Сообщалось, что общие боевые потери России в Украине с 24 февраля 2022 года до 8 января 2023-го ориентировочно составили около 111 тысяч 170 человек личного состава.