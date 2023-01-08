Россияне могут сталкиваться с проблемами во время производства из-за недостатка деталей западного производства.

Российская Федерация планирует развернуть собственное производство дронов-камикадзе.

Как сообщил в эфире телемарафона секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, между Москвой и Тегераном существует соглашение об открытии соответствующего производства.

По словам Данилова, украинской разведке известно о планах начать изготовление этого оружия в Тольятти и других российских городах.

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"Один из городов – это Тольятти, где они собираются все это делать, есть и другие города. Наша разведка по многим вопросам работает просто безупречно. Мы заранее понимаем, какие шаги они могут для себя отрабатывать", – сказал секретарь СНБО.

В то же время Данилов прогнозирует, что россияне могут сталкиваться с проблемами при производстве, поскольку пути поставки деталей для иранских дронов должны быть перекрыты.

"Когда мы начали сбивать иранские дроны, мы обратили внимание на комплектацию определенных компаний, которые не должны были бы поставлять эти комплектующие в Иран. Как они там оказались, сейчас выясняют много разведок. Но после того, как это стало публично известно, я не думаю, что компании, которые их поставляли, будут продолжать это делать. Тогда из чего будут собирать свои дроны – это большой вопрос", – отметил он.

Иранские дроны в войны РФ против Украины

Как известно, на протяжении последних месяцев Россия активно использует иранские беспилотники для атак по украинским городам и объектам критической инфраструктуры. Эти атаки участились в декабре. В американском Институте изучения войны (ISW) отмечали, что россияне используют дешевые беспилотники, чтобы поддерживать темп атак по объектам украинской критической инфраструктуры, не истощая при этом запасы ценных ракет.

По состоянию на начало января российские силы истощили свой арсенал беспилотников. По оценке Минобороны Украины, российские силы потратили 88% своих запасов беспилотников "Шахед-131" и "Шахед-136" и сейчас у них есть около 90 единиц.

По данным украинской разведки, Иран должен предоставить России еще около тысячи таких дронов. Вероятно, как и раньше, они будут поступать партиями по 200-300 единиц.

Также в ноябре стало известно, что Россия начнет собирать эти дроны на собственной территории. Как сообщила газета The Washington Post со ссылкой на данные разведок США и других стран Запада, иранские власти могут предполагать, что смогут избегать санкций, из-за того, что фактически беспилотники будут собираться в России.

Во время изучения сбитых дронов оказалось, что иранские "Шахеды" содержат десятки деталей, которые изготовили американские и европейская компании.

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