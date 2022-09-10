Россиянам, чтобы восстановить утраченный потенциал, понадобится минимум пять лет.

Россия в войне против Украины потеряла более 57% своего ракетного потенциала. Это стало возможным благодаря тому, что украинская система ПВО стала лучше, а агрессор одновременно потерял почти 60% ракет.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью "РБК-Украина".

"Я недавно виделся с нашим командующим Воздушными силами господином Олещуком, он рассказывал, что он кайфует от того, что наши ребята научились делать теми же Буками", - подчеркнул Резников.

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По словам министра, оккупантам, чтобы восстановить утраченный потенциал, понадобится минимум пять лет.

"Это при условии, что санкции попустят, потому что там очень много составляющих, электроники", - добавил глава Минобороны.

Как ранее сообщал УНИАН, противовоздушная оборона Украины сейчас способна сбивать от 50 до 70% российских ракет. Обеспечить 100% эффективность ПВО пока невозможно.

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