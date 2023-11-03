РФ построила фортификационные линии обороны похожие на те, что были созданы во время Первой мировой, отметил эксперт.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в статье для The Economist на самом деле писал о том, что Россия пытается втянуть украинское государство в позиционную войну.

Украинские войска будут стараться не попасть во вражескую ловушку, и об этом Залужный четко говорит, поделился мнением военный эксперт Михаил Самусь в эфире телемарафона. "Ну, на самом деле почему-то и в интернете, и все заголовки и, видимо, понимание этой статьи сводится к тому, что Залужный сказал, что мы зашли в тупик, и это очередная измена", - отметил аналитик.

По его словам, "на самом деле... Залужный говорит совершенно противоположное - он говорит о том, что на самом деле... Россия нас пытается втянуть в позиционную войну, вроде Первой мировой войны (28 июля 1914 года - 11 ноября 1918-го - Ред.), именно для этого они построили эти фортификационные линии обороны, которые очень похожи на (те, что были в - Ред.) Первую мировую войну, и как раз они хотят затащить нас в эту ловушку".

Важные новости - Залужный написал статью для The Economist о ходе войны в Украине

В статье Валерия Залужного для The Economist говорилось, что полномасштабная война в украинском государстве превращается в позиционную - это противостояние на истощение, и оно выгодно российским захватчикам.

По словам главнокомандующего ВСУ, нашей стране для выхода из такого рода войны необходима, в частности, авиация, поскольку контроль над воздушным пространством нужен для проведения операций на земле.

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