Алексей Резников подчеркнул, что это зло просто не может остаться безнаказанным.

Министр обороны Украины Алексей Резников сравнил трагедию, совершенную российскими оккупантами в Буче, с массовым убийством гражданского хорватского населения в Вуковаре.

Об этом он сообщил в обращении, размещенном в Facebook.

Он напомнил, что российские захватчики потерпели поражение под Киевом - первый бой за столицу украинские защитники выиграли. Киевская область освобождена от врага, также оккупанты отступают в Черниговской и Сумской областях, чтобы перегруппировать силы и изменить направление ударов.

"Это неопровержимое свидетельство, что планы Кремля сломаны. В то же время наши сердца переполнены болью за сотнями мирных граждан, которые были зверски замучены российскими солдатами. Только в Буче количество погибших уже больше, чем в Вуковаре (город в Хорватии, осада которого сербскими войсками во время Югославских войн (1991-1995) завершилась взятием города сербскими войсками и массовым убийством гражданского хорватского населения, по разным данным это более 2 тыс. мирных жителей)", - сказал Резников.

"Выстрелы в затылок женщинам и мужчинам со связанными руками - это абсолютная бесчеловечность. Эти убийства не воспринимаются как часть войны. Даже сложно их квалифицировать как терроризм или преступление. Это - сущность, природа тех бешеных палачей, которые ворвались на нашу землю. В последний раз такое делали эсэсовцы", - отметил министр.

Он подчеркнул, что это зло просто не может остаться безнаказанным.

По словам Резникова, украинская разведка последовательно устанавливает личности захватчиков и убийц, и "каждый в свое время получит то, что заслужил".

"Мы склоняем головы перед нашими воинами, которые отдали жизнь, чтобы защитить столицу от этой напасти", - подытожил министр обороны Украины.

Зверства оккупантов в Буче

Как сообщал УНИАН, 1 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что ВСУ выгнали российских оккупантов.

Отступая, они минировали гражданские сооружения, объекты инфраструктуры и некоторые участки в пределах населенного пункта.

На улицах города обнаружили тела убитых мирных жителей со связанными руками. Выяснилось, что российские солдаты насиловали, издевались и пытали людей.

Президент Владимир Зеленский заявил, что убийцы, палачи, насильники и мародеры, которые называют себя армией, заслуживают только смерти после того, что сделали.