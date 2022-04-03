Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что неудачный блицкриг российских оккупационных войск на украинской земле завершится удачным Нюрнбергом на судебной скамье подсудимых за совершение военных преступлений.
Об этом Резников сообщил в социальной сети Facebook по результатам посещения освобожденного города Гостомель, над которым снова развевается украинский флаг.
"Десятки местных жителей только накануне, впервые за более чем месяц, смогли без страха и угрозы быть расстрелянными выйти из подземелья, где скрывались от фашистов XXI века", - заявил министр.
Как отметил Резников, он сегодня вместе с командующим обороной Киева и оперативного направления - командующим Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковником Александром Сырским и министром внутренних дел Денисом Монастырским имели честь поблагодарить украинское войско за их неустанную борьбу, за сопротивление, которое они оказали оккупанту. "Вокруг нас воронки, остатки брони и ужасные свидетельства действий военных преступников – разрушенные города и цинично убитые мирные жители", - отметил Резников.
"Мы все восстановим и построим, а за преступления перед человечностью все причастные, во главе с главными актерами кремля будут отвечать не только перед Украинским народом, но и перед международным судом. За каждую отнятую и изуродованную Украинскую жизнь российские фашисты будут нести ответственность. Неудачный блицкриг завершится удачным Нюрнбергом. И фраза "я только выполнял приказ" на Нюрнбергском процессе не спасет ни одного преступника", - подчеркнул он.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 апреля, советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович предположил,что мир должен ужаснуться от того, что натворили русские фашисты во время оккупации ими Бучи, Ирпеня и Гостомеля Киевской области.
По его словам, в настоящее время освобожденные города имеют вид фрагментов постапокалиптического фильма ужасов. Среди уже найденных жертв этих военных преступлений российских варваров - изнасилованные женщины, которых пытались сжечь, убитые дети, представители местного самоуправления, пожилые люди, мужчины. У многих из убитых завязаны руки и имеются следы пыток. Большинство также убиты выстрелами в затылок.
В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк обнародовал фото с улиц освобожденных от оккупантов городов Киевской области и призвал европейских политиков пересмотреть "фотоархив ада" XXI века, совершенного путинской армией.