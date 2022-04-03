Алексей Резников посетил освобожденный город Гостомель.

Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что неудачный блицкриг российских оккупационных войск на украинской земле завершится удачным Нюрнбергом на судебной скамье подсудимых за совершение военных преступлений.

Об этом Резников сообщил в социальной сети Facebook по результатам посещения освобожденного города Гостомель, над которым снова развевается украинский флаг.

"Десятки местных жителей только накануне, впервые за более чем месяц, смогли без страха и угрозы быть расстрелянными выйти из подземелья, где скрывались от фашистов XXI века", - заявил министр.

Как отметил Резников, он сегодня вместе с командующим обороной Киева и оперативного направления - командующим Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковником Александром Сырским и министром внутренних дел Денисом Монастырским имели честь поблагодарить украинское войско за их неустанную борьбу, за сопротивление, которое они оказали оккупанту. "Вокруг нас воронки, остатки брони и ужасные свидетельства действий военных преступников – разрушенные города и цинично убитые мирные жители", - отметил Резников.

"Мы все восстановим и построим, а за преступления перед человечностью все причастные, во главе с главными актерами кремля будут отвечать не только перед Украинским народом, но и перед международным судом. За каждую отнятую и изуродованную Украинскую жизнь российские фашисты будут нести ответственность. Неудачный блицкриг завершится удачным Нюрнбергом. И фраза "я только выполнял приказ" на Нюрнбергском процессе не спасет ни одного преступника", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 апреля, советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович предположил,что мир должен ужаснуться от того, что натворили русские фашисты во время оккупации ими Бучи, Ирпеня и Гостомеля Киевской области.

По его словам, в настоящее время освобожденные города имеют вид фрагментов постапокалиптического фильма ужасов. Среди уже найденных жертв этих военных преступлений российских варваров - изнасилованные женщины, которых пытались сжечь, убитые дети, представители местного самоуправления, пожилые люди, мужчины. У многих из убитых завязаны руки и имеются следы пыток. Большинство также убиты выстрелами в затылок.

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк обнародовал фото с улиц освобожденных от оккупантов городов Киевской области и призвал европейских политиков пересмотреть "фотоархив ада" XXI века, совершенного путинской армией.

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