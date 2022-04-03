Оккупанты убили и замучили сотни мирных людей.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал убийства мирных жителей, которые совершили войска российских оккупантов в Буче и других городах Киевской области.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Президенты обычно не записывают таких обращений, как это. Но сегодня я должен сказать именно так. Сказать после того, что открылось в Буче и других наших городах, откуда выгнали оккупантов. Сотни убитых людей, замученных, расстрелянных мирных людей. Тела на улицах, заминированная территория, заминированы даже тела убитых, повсюду последствия мародерства", - заявил Зеленский.

По словам президента, российская "армия" заслуживает только смерти.

"На нашей земле побывало концентрированное зло, убийцы, палачи, насильники, мародеры, которые называют себя армией, и которые заслуживают только смерти после того, что они сделали", - подчеркнул он.

"Бучанская резня": что известно

1 апреля Мэр Бучи Анатолий Федорук подтвердил, что украинские военные выгнали российских оккупантов. Отступая, россияне минировали гражданские сооружения, объекты инфраструктуры и некоторые участки в пределах населенного пункта.

Вечером 2 апреля заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что всю Киевскую область освободили от российских оккупантов.

В освобожденном городе украинские военные начали зачистку территории от диверсантов. При этом весь мир смог увидеть, на какие зверства способны российские оккупанты.

Среди уже найденных жертв этих военных преступлений российских варваров - изнасилованные женщины, которых пытались сжечь, убитые дети, представители местного самоуправления, пожилые люди, мужчины. У многих из убитых завязаны руки и имеются следы пыток. Большинство также убиты выстрелами в затылок.

С территории освобожденной от российских оккупантов Киевской области уже вывезли 410 тел убитых мирных жителей.

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