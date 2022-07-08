Российские оккупанты продолжают обстрелы приграничных территорий Сумщины и Черниговщины. В этот раз пострадали пастбища с животными.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram.
"В одном из случаев вражеские "грады" обстреляли пастбище, на котором пасли скот. Жертв среди людей или разрушение инфраструктуры не зафиксировано", - отметили в ГСПУ.
По данным пограничников, российские войска 7 июля вели огонь по Белопольской, Шалыгинской, Эсманской общинах Сумщины и Новгород-Северской Черниговщины.
Оккупанты неоднократно вели обстрелы из ствольной артиллерии, РСЗО и минометов, стрелкового оружия.
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Пограничники также сообщили о десятках взрывов, вызванных использованием минометов и артиллерии.
Напомним, ранее сообщалось, что за сутки на Харьковщине при обстрелах оккупантов погибли четыре человека.