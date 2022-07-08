Девять человек получили ранения.

Впервые за несколько недель прошлой ночью не было обстрелов Харькова. При этом, за сутки в Харьковской области погибли четыре человека, 9 ранены.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что не стоит терять бдительность, поскольку только вчера вечером враг массированно обстрелял Немишлянський район города, в результате чего повреждены жилые дома, гаражи, контейнеры, придомовые постройки.

"Наши спасатели весь вечер ликвидировали возгорание. В результате обстрела 3 мирных человека погибли, 5 ранены", - сообщил Синегубов.

По данным главы ОВА, по области российские оккупанты продолжали обстреливать мирное население и гражданскую инфраструктуру Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Богодуховского районов области. В результате обстрелов разрушены частные дома и хозяйственные постройки, пожары на открытых территориях.

"В течение суток в Чугуевском районе получили ранения 2 человека, еще 2 гражданских ранены в Циркунах, Харьковского района. 71-летняя женщина в Циркунах в результате обстрелов, к сожалению, погибла. Всего за сутки на Харьковщине погибли 4 человека, 9 - ранены", - сообщил он.

Также Синегубов отметил, что на линии соприкосновения продолжаются активные боевые действия. На Харьковском направлении враг ведет обстрел позиций наших защитников и мирного населения из артиллерии и реактивных систем залпового огня.

"В районе Изюма захватчики вели обстрелы населенных пунктов Волобуевка, Гусаровка, Чепель, Красное и Дубравное. Подразделения ВСУ надежно держат защиту и готовы к любым дальнейшим действиям врага", - подытожил Синегубов.

Как сообщал УНИАН, 7 июля российские оккупанты снова нанесли ракетные удары по Харькову и Харьковской области, в результате чего разрушены школа-интернат и ферма по выращиванию улиток.

Вас также могут заинтересовать новости: