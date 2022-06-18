Глава Луганской ОВА отметил, что оккупанты также пытаются перерезать трассу Лисичанск-Бахмут.

Ситуация в Луганской области остается стабильно тяжелой, потому что сейчас оккупанты бросили все резервы на два направления и пытаются перерезать и контролировать трассу Лисичанск-Бахмут.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире информационного телемарафона.

"Сейчас оккупанты бросили все резервы на два направления. Первое, конечно, Северодонецк, второе направление - Золотое, Камышеваха, Попасная. Российская армия пытается выполнить то, что они в теории уже сделали, когда отчитались, что Северодонецк они контролируют. Но они там гибнут. Пока продолжаются там бои, поэтому реально, по факту, оккупанты не захватили город. Да, контролируют большую часть, но не захватили полностью и не полностью контролируют", - подчеркнул Гайдай.

Он отметил, что оккупанты пытаются выполнить еще одну основную для себя задачу – это перерезать и контролировать трассу Лисичанск-Бахмут, трасса находится под плотными обстрелами.

"Это также у них не получается. Они пытаются окружить наших военных, но ничего у них не выходит. Мы видим, что очень огромное количество резервов они туда бросили, сотни единиц техники ежедневно проходит через Луганскую область в этих направлениях. Трасса находится под плотными обстрелами, но трассу они не контролируют", - сказал Гайдай.

Также глава Луганской ОВА проинформировал об обстановке в Лисичанске, который оккупанты продолжают мощно обстреливать из тяжелой артиллерии.

"Бои в городе не ведутся. Город полностью контролируется украинскими властями. Враг находится на определенном расстоянии. Единственное, что Лисичанск постоянно обстреливается огромным артиллерийским калибром РЗСО, по городу наносятся авиаудары. Россияне сбрасывают авиабомбы в укрытия, где просто мирные люди находятся. Они обстреливают больницы, они обстреливают гуманитарные центры, где вообще никогда не находились военные", - сказал Гайдай.

Он добавил, что в Лисичанск ежедневно доставляется гуманитарная помощь и из соображений безопасности для населения продолжается "тихая" эвакуация из города.

"Каждый день доставляются гуманитарные наборы. Нам удается доставлять медикаменты, специальные таблетки и фильтры для очистки питьевой воды, автомобили для медиков. Нам удается заниматься "тихой" эвакуацией, потому что мы ее громко не анонсируем. Если бы мы собрали в одном месте мирных жителей, туда бы 99 процентов был бы "прилет". А потом бы Россия обвинила бы в этом Украину", - отметил Гайдай.

Глава Луганской ОВА напомнил, что на северодонецком "Азоте" в укрытиях продолжают находиться 568 человек, из них 38 детей.

"Люди находятся в укрытиях, там их несколько. Но это нельзя сравнивать с "Азовсталью", потому что это не город подземный под предприятием. Это несколько убежищ, которые отделены и между собой они никак не связаны. Разное количество людей находится в разных укрытиях", - отметил Гайдай.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что враг пытался вести штурмовые действия с целью установления полного контроля над Северодонецком на Луганщине, но успеха не имел.

В частности, оккупанты на Северодонецком направлении продолжают обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии: обстреливали Метелкино, Белую Гору и Устиновку. Противник имеет частичный успех в населенном пункте Метелкино, пытается закрепиться. Штурм в направлении Сиротино наши воины отбили.

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