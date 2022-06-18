Оккупанты пытаются создать благоприятные условия для продолжения наступательных действий на направлении Изюм – Славянск.

Вооруженные силы Украины нанесли значительные потери российским оккупантам в районе Краснополья Донецкой области.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 в социальной сети Facebook.

"В районе Краснополья украинские воины нанесли врагу значительные потери, когда тот пытался провести разведку боем", - отмечается в сводке.

При этом, на Славянском направлении противник применил минометы, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах населенных пунктов Грушеваха, Долина, Моросовка, Пришиб и Чепель. Оккупанты пытаются создать благоприятные условия для продолжения наступательных действий на направлении Изюм – Славянск.

Кроме того, на Харьковском направлении враг осуществлял артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Дементьевка, Печенеги, Коробочкино, Байрак и Верхний Салтов, Харьков, Капитоловка и Циркуны.

Также на Слобожанском направлении противник удерживает оборону занятых ранее рубежей, применяет имеющиеся средства огневого поражения и пытается не допустить продвижения подразделений Сил обороны в направлении государственной границы Украины.

Вместе с тем, на Северском направлении враг продолжает демонстрацию присутствия своих войск в приграничных районах Брянской и Курской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка осталась без существенных изменений.

Как писал УНИАН, ВСУ уничтожили пункт управление 20-й армии России.

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