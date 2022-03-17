Наиболее жестокие бои продолжаются в полностью окруженном уже 16 суток Мариуполе.

Сейчас президент РФ Владимир Путин пытается полностью захватить украинский Донбасс.

Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов. Наиболее жестокие бои продолжаются в полностью окруженном уже 16 суток Мариуполе.

По словам журналиста, сейчас российские войска удерживают захваченные районы, ведут бои местного значения и разведывательные рейды в центральной Украине, но продолжают активные наступательные операции на востоке.

"Украинская армия стабилизировала оборону в центральной Украине, и контролирует обстановку вокруг Киева, Харькова, Сум, Чернигова, Кривого Рога, Запорожья. По российским войскам на этих направлениях наносятся эффективные удары. Главные усилия ВС РФ - это захват Донбасса и Мариуполя, окружение войск на Донбассе и принуждение к сдаче защитников Мариуполя", - отмечает Бутусов.

Он отметил, что оккупанты ведут бои за захват района Изюм-Барвенково, и выход в районе Очеретино на линию коммуникаций войск командования операции объединенных сил. Однако украинские войска развернули систему обороны и отражают российские атаки в этих районах с большими потерями для врага.

"Россияне продолжают штурм Мариуполя, и для того, чтобы сковать силы КОС, российские войска пытаются атаковать по всей линии фронта, наносить массированные удары авиацией и артиллерией. В Мариуполе постоянные штурмы, ближний бой, россияне пытаются заставить защитников потратить боеприпасы, сузить район обороны и уничтожить все узлы обороны тяжелыми авиабомбами. Российские войска понесли большие потери, значительно истощены, но сохраняют боеспособность", - добавил Бутусов.

Журналист пишет, что противник обеспокоен возможными украинскими контратаками, и пытается закрепиться, чтобы украинские войска не смогли их быстро выбить контрнаступлениями и перехватить инициативу.

Ранее сообщалось, что 16 марта российский самолет сбросил бомбу на здание Драматического театра в Мариуполе, где прятались сотни мирных жителей. Народный депутат Украины Сергей Тарута заявил, что бомбоубежище Драматического театра в Мариуполе выдержало авиаудар, люди выжили.

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