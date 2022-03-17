Завалы начали разбирать.

Народный депутат Украины Сергей Тарута заявляет, что бомбоубежище Драматического театра в Мариуполе выдержало авиаудар, люди выжили.

Об этом говорится в заметке на его странице в Facebook.

"После страшной ночи неизвестности на утро 22-го дня войны наконец хорошие новости из Мариуполя! Бомбоубежище выдержало. Завалы начали разбирать, люди выходят живые!", - сообщил Тарута.

Как сообщал УНИАН, 16 марта российский самолет сбросил бомбу на здание Драматического театра в Мариуполе, где прятались сотни мирных жителей. Обломками завалило вход в бомбоубежище и из-за продолжающегося обстрела отсутствовала информация о пострадавших.

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