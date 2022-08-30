Напомним, США объявили о новом пакете военной помощи Украине, в который, кроме NASAMS, будут входить и боеприпасы для РСЗО HIMARS.

Известный военный эксперт Олег Жданов высказался о передаче Украине мощных противоракетных комплексов NASAMS и IRIS-T, которые помогут защитить украинские города от ракетных ударов России.

"Мы ожидаем, что в ближайшие недели должны подойти первые комплексы NASAMS. Будет шесть комплексов, Соединенные Штаты уже заключили сделку на сумму 182 миллиона долларов по поставке нам шести комплексов NASAMS. И канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что в ближайшее время Украина получит первый комплекс IRIS-T. Они оба противоракетные, и они оба помогут нам в плане программы закрытия нашего неба", – отметил он.

По мнению Жданова, в целом же украинские защитники научились сбивать российские ракеты:

Відео дня:

"Что касается ракетных ударов по территории Украины, особенно крылатыми ракетами, то на сегодняшний день наша истребительная авиация научилась сбивать. Если "Калибры" пускаются с большой дистанции, допустим, с акватории Черного моря, то мы успеваем поднять истребительную авиацию, и наши летчики довольно успешно борются с "Калибрами". Плюс, если "Калибры" попадают на экраны радаров, то мы их тоже научились сбивать".

Напомним, США объявили о новом пакете военной помощи Украине, в который, кроме NASAMS, будут входить и боеприпасы для РСЗО HIMARS.

Сообщалось. что две батареи зенитных ракетных комплексов NASAMS с ракетами к ним, которые США передадут Украине в рамках нового пакета военной помощи для усиления системы противовоздушной обороны (ПВО), смогут прикрыть максимум два объекта.

Вас также могут заинтересовать новости: