Штаты передадут Украине две батареи указанных ЗРК.

Две батареи зенитных ракетных комплексов NASAMS с ракетами к ним, которые США передадут Украине в рамках нового пакета военной помощи для усиления системы противовоздушной обороны (ПВО), смогут прикрыть максимум два объекта.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко

"Вишенкой на торте пакета многие считают ЗРК NASAMS с ракетами к ним. Возможно это и так, только я про передачу NASAMS Украине слышу уже настолько давно, что лично для меня вишенка эта уже не свежая. Заждались", – отметил он.

"К тому же, почему-то когда многие пишут о передаче Украине ЗРК NASAMS, то делают недопустимую ошибку, говоря о шести комплексах так, словно их можно будет расставить в 6 разных объектах. На самом деле передают 2 батареи, а в состав одной батареи входят четыре установки, из которых 3 пусковые установки LCHR, каждая на шесть ячеек для ракет AIM-120 AMRAAM, а так же РЛС AN/MPQ-64F1 Improved Sentinel и одну машину Центра распределения огня и одну машину с электронно-оптической камерой MSP500. То есть, две батареи – это прикрытие максимум двух объектов", – добавил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что США объявили о новом пакете военной помощи Украине, в который, кроме NASAMS, будут входить и боеприпасы для РСЗО HIMARS.

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