Ожидается, что эти системы будут предоставлены Украине в ответ на потребность в защите от передовых угроз с воздуха.

Компания Raytheon Missiles & Defense, подразделение Raytheon Technologies получила контракт на сумму 182 млн долларов США на разработку Национальной усовершенствованной зенитно-ракетной системы, также известной как как NASAMS, легко адаптируемого решения для противовоздушной обороны среднего радиуса действия.

Ожидается, что эти системы будут предоставлены Украине в ответ на потребность в защите от передовых угроз с воздуха, говорится в сообщении на сайте компании.

"Компания Raytheon Missiles & Defense и наши партнеры усердно работают над тем, чтобы быстро доставить эту важнейшую проверенную систему противовоздушной обороны, чтобы помочь украинскому народу защитить свою родину", — говорится в заявлении руководства компании.

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"Украина присоединится к дюжине стран по всему миру, которые полагаются на NASAMS для отражения множества угроз, включая крылатые ракеты, самолеты и беспилотные системы", - отмечают в пресс-релизе.

Совместно разработанная и произведенная RMD и норвежской Kongsberg Defense & Aerospace, NASAMS состоит из радара Sentinel, усовершенствованной ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности и центра распределения огня KDA. NASAMS предоставляет воздушным защитникам адаптируемую современную систему защиты, которая может максимально увеличить их способность идентифицировать, поражать и уничтожать текущие и появляющиеся вражеские самолеты, беспилотные летательные аппараты и новые угрозы крылатых ракет.

Напомним, ранее в США уточнили, вошли ли ракеты ATACMS в новый пакет помощи Украине.

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