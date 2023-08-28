Дата ликвидации Пригожина была выбрана специально, считает эксперт.

Скоро российские оккупанты потеряют город Бахмут Донецкой области (раньше назывался Артемовск), большой вклад в захват которого сделали члены частной военной компании "Вагнер" под руководством Евгения Пригожина, и поэтому министр обороны РФ Сергей Шойгу "вырыл могилу" Пригожину.

Даже, если команду об уничтожении Пригожина давал российский диктатор Владимир Путин, то "документики, пачечку такую, знаете, с доносом на "Вагнер", это все-таки подготовил однозначно Шойгу", рассказал военный эксперт Михаил Притула в эфире "FreeДом".

"Ну, во-первых, сделано слишком демонстративно, знаете, по-военному, конкретно, да. То есть вот надежно - уничтожить самолет так, чтобы все видели, кто это сделал. Почему в этот момент - это в принципе объяснимо. Дело в том, что у Шойгу не очень хорошо дела идут в Бахмуте… Вот там начинается проблема, большая проблема для Шойгу, потому что Артемовск он потеряет…", - заявил эксперт.

По его словам, таким образом на Шойгу ляжет ответственность за то, что он потерял "добычу" Пригожина. "И таки образом эта ситуация будет раскручена очень сильно в СМИ Пригожиным, и Шойгу мог потерять свою должность только лишь потому, что он… не смог удержать Бахмут. Вот эта ситуация приближается, …то есть это ситуация дней, реально - дней, и Шойгу был вынужден бросать большое количество своих резервов для того, чтобы удержать Бахмут. Вот то, что происходило на линии фронта", - подчеркнул Притула.

Эксперт добавил, что эта критически угрожающая Шойгу ситуация заставила его действовать быстро. "Ну, естественно, дата была (ликвидации Пригожина - Ред.) выбрана 23 августа для того, чтобы как бы подчеркнуть то, что два месяца прошло, и все - вопрос решен", - полагает аналитик.

Ликвидирован Евгений Пригожин - новости, которые сегодня стоит знать

"Вагнеровцы" под руководством Евгения Пригожина в ночь на 24 июня устроили мятеж в РФ - захватили несколько военных объектов, сбили, в том числе редкий военный самолет и уничтожили десять офицеров и двинулись колоннами в сторону Москвы. Владимир Путин назвал действия наемников предательством.

Днем того же числа мятеж закончился "договорняком" - членам ЧВК "Вагнер" разрешили перебазироваться в Беларусь, и Пригожин остановил движение колонн на Москву.

Вечером 23 августа в Тверской области разбился самолет с "вагнеровцами" и среди них, в частности, был Пригожин. СМИ писали, что самолет могли подорвать. Кроме того, по одной из версий, борт сбила российская противовоздушная оборона. По сведениям СМИ, похороны Пригожина могут состояться 29 августа.

Справка УНИАН. Евгений Пригожин в конце мая утверждал, что Бахмут полностью захвачен. Потом в украинском Минобороны сообщили, что в городе наши бойцы контролируют некоторые объекты.

Позже стало известно, что защитники Украины пошли в контрнаступление и освободили немало нашей земли, в том числе на Бахмутском направлении. В конце июля командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский сказал, что созданы все условия для освобождения Бахмута. По его словам, противник находился в полуокружении.

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